Tammsaare «Tõde ja õigus» on tänu filmile tõusnud raamatute müügitabeli tippu

Järjest vähemaks jääb neid, kes ei ole veel näinud Tammsaare «Tõe ja õiguse» põhjal tehtud samanimelist filmi, mis purustab vaatajarekordeid. Seetõttu pole ka ime, et rahval on tekkinud suur huvi Tammsaare teoste lugemise vastu, et filmis nähtut ja raamatust loetut võrrelda. Nii nagu Tammsaare teosed on kadunud raamatukogu riiulitelt, on need saanud kuumaks kaubaks ka Apollo raamatupoodides, võisteldes 25. veebruari - 03. märtsi müügitopis uute raamatutega.