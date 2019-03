Luule Epner esitleb monograafiat «Mängitud maailmad»

Monograafia keskseteks mõisteteks on fiktsionaalne maailm ja mäng. Neile on pühendatud raamatu esimene peatükk, kus on muu hulgas arutluse all küsimus, kuidas kujutluslikke maailmu teatrilaval mängu kaudu ehitatakse ja kuidas vaataja neid tajub. Madis Kõivu ja Nikolai Baturini näidendite eritluses on fookuses nende maailmalikkus, kuna Mati Undi ja Tiit Ojasoo režii juures nihkub rõhk rohkem mängulistele lavastamisstrateegiatele.