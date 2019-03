Vaata ja imetle: vanad raamatud peidavad endas varjatud illustratsioone

Tegu on teatud tüüpi illustratsiooniga, mida on näha vaid siis, kui raamatu lehed on kergelt painutatud ühele või teisele poole, et paberiotstesse kantud värv pildi kokku annaks, kirjutab Golem13.

Ühele raamatule on nõnda võimalik teha lausa kolm pilti: üks ilmub siis, kui lehti painutada ühele poole, teine tuleb esile, kui neid teisele poole painutada ning kolmas on nähtav siis, kui lehed on sirgelt paigal.