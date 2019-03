«Daisy Jones and the Six» räägib fiktiivse loo 1970ndate aastate Los Angelese rockmuusika maailmast. Me saame teada kuidas Daisy Jones alaealise noore neiuna sattus LA muusikamaailma telgitagustesse ja kuidas tal õnnestus 20 aastasena oma hääl kuuldavaks teha. Paralleelselt Daisy loole kuuleme bändi The Six kuulsustee algusest. Kuidas bänd hakkab kuulsust koguma, kes kuuluvad sinna bändi ja milline on bändi hierarhia. Sellel dünaamikal on oma roll raamatus ja kogu lugu hakkab soravamalt jooksma pärast seda, kui Daisy Jones ja the Six oma väed ühendavad. Kuid sellised muudatused mõjuvad ka bändi dünaamikale, kus on vaja arvestada erinevate inimeste soovide, vajaduste ja egodega. Ootuspäraselt tekib inimkonflikte ja probleeme sõltuvusainetega.

FOTO: Raamat

Taylor Jenkins Reid on väga hea jutustaja, ta suudab edasi anda ajastutruu sissevaate 70ndate LA muusikamaailma. Tegu on väga ladusa ja mõnusa raamatuga, mis paneb sind kaasa elama asjaosalistele, samas ei ole ülearu keeruline raamat. Raamat on kirjutatud intervjuu vormis, mistõttu ei jookse kogu lugu ühtse jadana vaid saab infokillukesi ühelt osapoolelt ja siis teiselt. Meelelahutus oma parimas vormis, ehk see on raamat, mida saab ühe päevaga neelata.

Peab mainima, et tegu ei ole väga uuendusmeelse lähenemisega ja väga palju on siiski teoses kasutatud klišeesid. Aga autor on väga hästi välja töötanud karakterid, kes mõjuvad usutavalt, haaravad sind lõpuks oma draamasse sisse ja panevad kaasa elama rasketele otsustele elus. Kui sulle meeldis film «Bohemian Rapsody», siis võiks sulle meeldida ka see raamat, sest ajastu ja rock´n´roll-maailm koos oma probleemidega on sama.