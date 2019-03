Edgar Valteri 90. sünniaastapäeva tähistamise juhatavad sisse raamatuesitlus ja näitus

Võru Instituudi välja antud raamat «Aastaring pokudega. Mõtterännakuid Edgar Valteri radadel» on pühendatud eelkõige Võrumaa loodusele, nagu ka näitusele välja pandud Edgar Valteri maalid, mida laiemale publikule varem avalikult esitletud polegi. «Raamatus on ühendatud Edgar Valteri originaaljoonistused pokudest loodusfotodega, mis on tehtud kunstniku viimases kodus Pöörismäel ja mitmel pool mujal ajaloolisel Võrumaal, kust kunstnik pokude loomiseks inspiratsiooni sai. Fotosid saadavad Külli Leppiku võrukeelsed loodusest ja aja kulgemisest kantud mõtisklused. „

Rainer Kuuba. Raamat ilmub kakskeelsena – võru ja eesti keeles. «Eriliseks teeb selle raamatu veel Urvastepärane võru keel. Kui Edgar Valteri kujutlusmaailmas tarnamätastest sündinud pokud oskaksid rääkida, siis pole võimatu, et nad kõneleksid just selles keeles,» lisab ta. Võru Instituut on Võrus tegutsev teadus- ja arendusasutus, mille üks eesmärke on võru keelt kõigi oma paikkondlike erijoontega alles hoida ja ka arendada.