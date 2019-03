Eesti raamatukogud said juurde rahatarkuse raamatuid

Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul on märts rahatarkuse kuu ja see on hea põhjus värskendada oma teadmisi ning omandada uut tarkust rahaga seonduva kohta. «Rahatarkus on üks tarkus, mis on tänapäeva läbipõimunud ja muutuvas maailmas vältimatult vajalik, et oma eluga hästi hakkama saada. Raamatud on mõeldud väga erineva tasemega huvilistele alates noorematest taskuraha kogujatest ja lõpetades väga teadlike investeerimishuvilistega,» ütles Tali.

Raamatuid jagati raamatukogudesse üle Eesti ning sellega alustati juba aasta alguses. Raamatukogude varud täienesid nelja erineva rahatarkuse raamatuga. Kõige väiksematele on mõeldud Eesti esimene laste rahatarkuse raamat «Tom õpib rahamängu». Autor Riin Tuttelbergi kirjutatud raamat on lõbus lugemine 4-9 aastatele lastele oma esimese taskurahaga toimetamiseks. Seda raamatut soovitame lugeda ka koos vanemaga, mis omakorda annab hea võimaluse kodus rahaga seotud teemade aruteluks.

Suurtematele lastele, 10-15 aastastele on põnev lugemine Mihkel Trumani ja Jaak Roosaare «Kuidas saada rahatargaks», kus neli peategelast soovivad suvel teenida ise oma raha. Raamat räägib, kuidas nad säästavad ja peavad selle juures eelarvet ning, mis on vajalikud sammud, et raha koguda suuremate unistuste täitmiseks.

Lisaks said raamatukogud juurde Jaak Roosaare raamatut «Rikkaks saamise õpik», mis selgitab lihtsalt, kuidas jõuda oma esimese investeeringuni ehk alustada passiivse raha teenimisega. Jaagu raamatule on raamatukogudes järjekorrad ja see näitab huvi teema vastu. Investeerimise põhitõdesid tuleb tunda, et investeerimise maastikul saaks teha teadlikke ja läbimõeldud otsuseid, lisaks vähendab see omakorda petuskeemides osalemist.

Samuti on raamatukogudes nüüd rohkem Finantsinspektsiooni ja Nasdaq Tallinna börsi koostöös välja antud rahaasjade korraldamise käsiraamatut «Finantsaabits, mille veebiversiooni on võimalik laadida alla ka minuraha.ee kodulehelt.

Rahandusministeerium tegeleb rahatarkuse edendamisega «Eesti elanike finantskirjaoskuse programm 2013-2020» raames koos era- ja avaliku sektori partneritega. Rahatarkuse edendamise fookus on koolidel, et rahatarkuse õpetamine oleks koolisüsteemi igapäevane osa. Rahatarkuse teemad on jõudnud 1.-12. klassi õppeprogrammidesse, õpetajatele korraldatakse rahatarkuse koolitusi ning ette valmistamisel on uute materjalide jagamine nii õpilastele kui ka õpetajatele. Igal aastal toimuvad nii rahatarkuse kuu raames kui kooliaasta jooksul ka külalistunnid õpilastele.

«Tänan kõiki partnereid nii avalikust kui erasektorist, kes on andnud suure panuse rahatarkuse edendamisse. Loodan, et tulemuslik koostöö jätkub ka edaspidi,» lisas kantsler Tali.