Lummav pilt seentega kaetud raamatust on põhjustanud paksu pahandust

Muidugi oleks väga tabavalt irooniline, et just «Alice imedemaal» iseeneslikult seened selga ajab. Tuleb välja, et see oli taotluslik ning sotsiaalmeedias jagamiseks on fotolt autori nimi välja lõigatud. Tegelikult on foto autor Igor Siwanowicz, kelle agent on Facebookis avaldanud postituse, milles palub autoriõiguste varguse piiramist.