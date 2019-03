Netflix teeb Gabriel García Márquezi suurteosest telesarja

«Sada aastat üksildust» on García Márquezi olulisim romaan, millest kujunes ühtlasi Ladina-Ameerika maagilise realismi tähtteos. 1982. aastal omistati kirjanikule Nobeli kirjanduspreemia.

García Márquezi lühematest romaanidest on varemgi filme tehtud, kuid sellest veel mitte. Asi pole sugugi põhjuses, et keegi poleks kirjanikule pakkumist teinud – seda juhtus mitu korda. Kirjaniku pojad Rodrigo ja Gonzalo García, kes hakkavad projekti kallal koos tööle, rääkisid väljaandele NY Times, et isale tehti filmiettepanekuid küll, kuid ta keeldus, sest arvas, et «Sada aastat üksildust» ei mahu ühe või isegi kahe filmi sisse ära. Lisaks jäi ta endale kindlaks, et kui tema lugu filmilinal jutustada, siis peaks see kindlasti olema hispaaniakeelne.

«Viimase kolme-nelja aastaga on telesarjade ning lühisarjade tase, prestiiž ja edu väga palju muutunud,» tunnistas Rodrigo García, kellest saab sarja produtsent, miks nad pakkumisega nõus olid. «Netflix oli üks esimesi, kes tõestas, et inimesed vaatavad hea meelega võõrkeelseid sarju, millel on subtiitrid. Kõik, mis varem tundus probleemne, seda enam ei ole.»

Netflixi hispaaniakeelsete omasarjade asepresident Francisco Ramos tõdes, et ettevõtte püüdis juba varem raamatu õiguseid osta, kuid see ei õnnestunud. Nüüd oli neil aga hea võimalus viidata sarjadele nagu «Narcos» ja filmidele nagu «Roma», mis on väga populaarsed ja ka kriitikute poolt tunnustatud.