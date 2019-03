Raamatusoovitus: midagi neile, kes tahavad kõvasti naerda ja sekka ka natuke kurvastada

Osa kirjeldustest võib mõnele olla liiga detailne, aga mulle ei tundunud ükski koht liiga rõve. Inimkeha siiski, täiesti loomulikud protseduurid. Põnev on lugeda teemadest, millest ei räägita. Isegi kui need on kohati väga veidrad ja totakad.

Kuid detailsete kirjelduste kõrval on väga palju kriitikat ebainimlike töötundide, osade patsientide ülbest suhtumisest arstide suunas ning pahameel Suurbritannia tollase tervishoiuministri, Jeremy Hunti väljaütlemiste kohta. Autoril oli väga palju põhjuseid ametist loobumiseks, aga viimase tõuke andis dramaatiline juhtum raamatu lõpus. Sealt edasi oli raamatul ka süngem toon, mis minu arust pani tema kogemusele rahuldava punkti. Eks meil kõigil ole väga erinevaid kogemusi arstidega, aga päeva lõpuks teevad nad väga tänuväärset tööd. Rusuv oli lugeda sellest, kuidas patsient autori kohtusse kaebas või kuidas tema sõbrale karjuti lapse päästmisel (kelle ema suri): «Te päästsite vale inimese!». Arvan, et meil kõigil peaks olema tohutu austus arstide (ning eriti kirurgide) suhtes. Kui paljudel inimestel on närvikava, et kogeda surma päevast päeva, veel enam enda vastutusel, ning anda edasi halbu uudiseid?