Henn Põlluaas avaldas sotsiaaldemokraate tugevalt kritiseeriva raamatu

Henn Põlluaas on endine Saue linnapea, tänane Riigikogu ja väliskomisjoni liige, raamatute «Eesti-Vene piirileping, ära andmine või äraandmine?» ja «Lennart Meri, vabaduse valus valgus» autor. Tõuke uue raamatu kirjutamiseks andis talle Jevgeni Ossinovski 2016. aasta SDE kongressil peetud kõne.

Raamatu tutvutuseks ütleb Henn Põlluaas: «Tema öeldu, et rahvusriiklus on «ohtlik ja ebainimlik düstoopia» ning rahvuslased «ksenofoobne okse», pälvis sotsiaaldemokraatide tormilise aplausi. Tegemist on viimaste aastate ühe räigeima ja vaenulikuma rünnakuga nii eesti rahva kui Eesti põhiseadusliku korra vastu.»