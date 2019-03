Elu (luule) võimalikkusest pärast surma (tõlget)

Mõeldes veel hetkeks kontsentreeritult luule peale, siis kas tõlkeluule peaks olema täiesti iseseisev kirjandusžanr? Eelnevalt viidatud Märt Väljataga artiklis tõi autor muuhulgas välja, et iga mõne aja tagant tõuseb kultuuriloos esile periood, kui tõlkijad ei soovi leppida sekundaarse rolliga algupärase loomingu kõrval ja tekib «demokraatlik mäss», kus tõlkijaid nõuavad ka enda loometöö tunnustamist. Ja miks see ei peakski nii olema? Luule tõlkijad peavad ju tõlkides looma täiesti uued riimid, täiesti uue rütmilise ülesehituse, sest on sisuliselt mõeldamatu, et kahes erinevas keeles oleks võimalik säilitada ühel ja samal tekstil sama rütm ja struktuur. Kui luuleread on «mõelda vaid, mis tundeheitlus / ühes silmapilgus peitus», siis seda ei anna ilmselt enamikesse maailma keeltesse tõlkida ilma järeleandmisi tegemata. Aga ligilähedase teksti koostamine tähendabki seda, et tõlkija on sinna juurde pannud midagi enda poolt – ta on pidanud tegema mugandusi, et leida lõpp-keeles sobiv rütm ja struktuur – võibolla isegi kasutama metafoore või muid kindlas kultuuriruumis pesitsevaid keelele omaseid nüansse, millel ei ole algtekstiga midagi pistmist.

Eelneva kokkuvõtteks jõuame järeldusele, et tõlget on tegelikult keeruline samastada originaaltekstiga. Samuti võime ilmselt eitava vastuse anda küsimusele, et kas me loeme ikka sama asja, kui loeme kordamööda originaal- ja tõlketeksti. Siin tuleb mängu aga tõlkeluule praktiline väärtus, mida ei saa samastada teksti algupärasuse edasiandmisega. Esiteks ei saa me eeldada, et kõik inimesed oskavad kõiki keeli. Teiseks ei saa me eeldada, et kui inimene oskab võõrkeelt, siis oskab ta seda sellisel tasemel, mis võimaldaks tal originaalkeeles luulet lugeda. Aga luule ei pea sellepärast lugemata jääma. Isegi kui me ei saa originaal- ja tõlketeksti vahele tõmmata võrdusmärki, siis mis sellest? Meile on sisuliselt tähtedesse kirjutatud, et meie saatuseks on nautida võõrkeelset luulet emakeelses tõlkes kõigis tema moonutustes. Ja see ei ole ilmtingimata negatiivne. Ühes oma järjekordses artiklis kirjutas Märt Väljataga, et «mitmed kõige kaunimad eestikeelsed luuleread või tervikluuletused on ju tõlked». Me ei saa küll kunagi täie tõsidusega väita, et me saime tõlkeluulest täielikult kätte autori originaalmõtted kogu tema kunstilises kompositsioonis, aga me saame väita, et me oleme kursis konkreetse autori kirjutistega ning me väga naudime tema tekstide eestindusi. Luule saab inimest puudutada ka ilma, et selle tõlge oleks identne originaaliga.