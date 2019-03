Galerii: suur Londoni raamatumess algas Margaret Atwoodi kavala trikiga

Atwoodi «The Testaments» on järg «Teenijanna loole» ja see ilmub Inglismaal veel sel aastal, eeldatavasti septembris.

Londoni raamatumess on kõigile, kes on seotud kirjanduse, raamatute kirjastamise ja nende müügiga.

See on väga oluline üritus erinevatele riikidele, kes tahavad ülejäänud maailmale oma kirjandust tutvustada ning tõlke- ja avaldamislepinguid sõlmida. Möödunud aastal olid messi peakülalisteks seoses vabariikide sajandate aastapäevadega Balti riigid – Eesti, Läti ja Leedu. Tänavu on aukülaliseks Indoneesia.