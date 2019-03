Kuidas teha kiiremini karjääri, luua sügavamaid suhteid ja lahendada konflikte enne tüli tekkimist?

Kuuendat meelt omavad inimesed juhivad inimesi meisterlikult mööda õiget rada ja lahendavad tõsise konflikti veel enne, kui keegi jõuab isegi näost punaseks minna. Need on inimesed, kelle igal sõnal on kaal ja kellega igatsed uuesti kohtuda, sest nad annavad su elule mõtte. Autor õpetab, kuidas arendada säärast sotsiaalset superpädevust ka endas. Nagu ikka, teeb Henrik Fexeus seda kõike talle omases praktilises, arusaadavas ja humoorikas stiilis.

Raamatus kirjeldatud võtted pole mitte ainult lihtsad ja praktilised, vaid ka vajalikud. Meie sotsiaalsed oskused ja empaatiavõime on nimelt ohtlikul allakäiguteel. Me ei ole kunagi varem üksteist nii vääriti mõistnud kui praegu. Samas näitavad uuringud, et ainus, mis meid tõesti õnnelikuks teeb, on head suhted teiste inimestega.