Arvustus. Koolikatsed lastele, kelles on kuntsi

FOTO: Raamat

Jessica Townsend

«Nevermoor. Morrigan Crow’ tuleproovid»

Illustreerinud Beatriz Castro

Tõlkinud Hels Hinrikson

Eesti Raamat, 2018

Olen kuulnud paljusid, peamiselt täiskasvanuid, lausumas, et nad ei loe fantaasiakirjandust, kuna eelistavad lugeda päris elust. Kummatigi räägivad imeulmesse liigituvad raamatud meile just nimelt päris elust – inimloomusest, meie ees seisvatest valikutest, seesmisest kasvamisest, enese väärtuste tunnetamisest, enesekontrolli tähtsusest ja oma võimete kasutamisest, koha leidmisest kogukonnas ja elus laiemalt. Ükskõik milliste (võlu)võimetega peategelane ka õnnistatud poleks, pakub ta (ebakindlale) noorele lugejale äratundmist ja sunnib kaasa elama. Selline on ka Townsendi raamatu varjamatu tagamõte. Piltlikult öeldes on lugeja taldrikul tuttav kotlet ja kartul, ainult et serveeritud uuel moel ja üle valatud kastmega, mis teeb sellest justkui enneolematu roa.

Kui ilmusid Harry Potteri lood, siis küsiti raamatukogust sageli, kas meil on pakkuda veel «midagi niisugust». Ei olnud, ehkki mitmete Potteri tagatuules tulnud võlukunstist nõrguvate tõlketeoste reklaamimekine tekst kaanel tõotas «uut Potterit». «Nevermoor» on nüüd lõpuks «midagi niisugust». Tegemist ei ole jäljendamisega, aga paralleele annab tõmmata mitmeid. Lähtepunkt ja õhustik, huumor ning ilmvõimatu kujutamine tavapärasena (sealjuures täiesti usutavalt!) on sarnased. Kui Rowling kujutab kahte paralleelselt eksisteerivat maailma – mugude ja võlurite Inglismaad, siis Townsendi tavamaailm on meile sama fantastiline kui selle hõlmas eksisteeriv imeline Nevermoor.

Ka selle raamatu peategelane Morrigan tunneb end üksikuna. Ehkki tüdrukul on pere, ei armasta teda keegi ega näita välja vähimatki hoolimist. Ta on sünnilt nn neetud laps. See tähendab, et kõik õnnetused – olgu selleks ümberläinud koorekann hommikusöögilauas või külas puhkenud leetrite epideemia – on tema süü. Lapse käsi valutab viisakate vabanduskirjade vorpimisest, aga ta ei ole teenimatute süüdistuste kiuste muutunud kibestunuks või trotslikuks. Tema eriline staatus tähendab lisaks veel seda, et üheteistaastaseks saades tüdruk sureb. Perekonna õigustuseks võiks ju mõelda, et nad ei soovigi kiinduda lapsesse, kelle nad peagi kaotavad. Kuid saatusliku sünnipäeva eelõhtul kirstu jaoks mõõtude võtmine on isegi sellisel juhul liig mis liig!