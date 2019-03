E-etteütlus toimub juba homme

Laulupeoteemaline e-etteütluse tekst loetakse Vikerraadios ette neljapäeval, 14. märtsil kell 10.30 ja kuuldu tuleb kirjutada kodulehel vikerraadio.ee etteütluse aknasse (leht aktiveerub hommikul pool tundi enne aktsiooni). Etteütlust loetakse ette kella 11ni, tulemused selguvad juba kell 12.15 algavas «Uudis+» saates ning pannakse üles ka Vikerraadio kodulehele. ERR.ee uudisteportaalis näeb samaaegselt raadioeetriga etteütlust videopildis, et huultelt teksti lugedes saaksid etteütlust kaasa teha ka vaegkuuljad. Vikerraadio eetris loeb etteütluse teksti ette Kaja Kärner, videos esitab teksti Margus Saar.

Kuigi tegemist on võistlusega, on etteütlus hea võimalus igal inimesel enda keeletäpsus proovile panna, sest avalikustamisele tulevad vaid võitjad ja individuaalseid tulemusi saab igaüks ise lehel järele vaadata. Etteütluse käigus tekkinud küsimusi saab homme kell 13-16 täpsustada ka keelenõuande telefonil 631 3731. Vikerraadio etteütluse võistlusel toimub viies kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Eriauhind on mõeldud parimale nutiseadmega kirjutajale, tänavu märgitakse auhinnaga ära ka noorim ja vanim osaleja ning vaegkuuljate kategooria võitja.