7 luuleraamatut, mida lastega emakeelepäeva puhul lugeda

Leelo Tungal «Hallooo!». Illustreerinud Regina Lukk-Toompere. Kirjastus Tammerraamat, 2017.

Meie lasteluule ühe andekama ja armastatuma autori Leelo Tungla viimati ilmunud kogumik sisaldab vahvalt leidlikke luuletusi. Nii näiteks võib siit leida huvitavaid paralleele raamatu ja uuema tehnoloogia vahel ning ilmekaid võrdlusi omaaegsete ja tänapäeva laste vahel. Nagu ikka Tungla tekstides, on ka selles kogus omal kohal kõikvõimalike eesti keele omapärade ja nüansside ärakasutamine ning kõrgetasemeline värsitehnika.

Ilmar Trull «Pori kärbes ja tori hobu». Illustreerinud Ilmar Trull. Kirjastus Tammerraamat, 2019.

Kes meist ei naudiks värske luulekeelega vaimukaid värsse? Just sellist, juba Trulli varasematest kogudest teada-tuntud kvaliteeti pakub ka tema järjekordne luuleraamat. Humoorikates, rütmikates, võluvate väikeste vimkadega luuletustes ei uudistata ainult kaasaja elu vallatumat poolt, vaid käsitletakse ka ajatuid filosoofilisi teemasid. Just neis lusti ja huumori alakihtides peitub Trulli suurim võlu – tal on oskus kutsuda igaüht, nii noort kui pisut vanemat, endaga kaasa mõtlema.

Aidi Vallik «Kust said? Luulelood loomadest». Illustreerinud Urmas Nemvalts. Kirjastus Lugu-Loo, 2018.

Kas tead, kust orav oma kenad tuttkõrvad sai? Või rebane oma punase kasuka? Kuidas roti saba kiilaks jäi? Või miks mutt maa all elab? Kui veel ei tea, siis tuleb lugeda Aidi Valliku värsket luulekogu. Selles on kirjas 21 värsslugu sellest, kuidas loomad oma välimuse või omadused said.

Jaanus Vaiksoo «Kolm sügist». Illustreerinud Kadi Kurema. Kirjastus Ärkel, 2017.

Jaanus Vaiksoo toredalt terviklik luuleraamat liigub märgates ja nautides läbi nelja aastaaja, rõhutades meie muutliku ilma tähtsust lapse elurütmis. Südamesoojus, leebe huumor ja kõrgetasemeline värsitehnika iseloomustab viimset kui üht luuletust, rääkigu see siis kevadeootusest, lihtsatest suverõõmudest, sügiselevusest või talvenaudingutest. Luuletuste loomise tagamaad saavad selgemaks, kui lugeda kogumiku lõpus leiduvat saatesõna.

Paul-Eerik Rummo «Tihane tõstab tiibu». Illustreerinud Kaido Ole. Kirjastus Tammerraamat, 2017.

Meie luuleklassiku valikkogu koondab endasse poeedi parimaid lastevärsse alates «Lugemik, lugemikist» kuni hiljuti ilmunud tekstideni. Tegemist on igati väärika väljaandega, mis toob kenasti esile Rummo novaatorliku, kohati ehk isegi mässumeelse olemuse. Maalikunstnik Kaido Ole pildid rõhutavad seda tunnet. Mõned illustratsioonid isegi asetavad meid tekstist eemale, n-ö võõritavad sellest, ja see on ühe luuleraamatu puhul vägagi värskendav.

Milvi Panga «Mesikäpa esikäpad». Illustreerinud Mare Hunt. Kirjastus Pisitasa OÜ, 2017.

Võrumaalt pärit Milvi Panga luulekogu on kirjakeelne, kuid lõunaeestilik südamesoojus pole sealt kuhugi kadunud. Kirjanik pakub maalähedast, rahvalaululike sugemetega luulet, milles iseloomulikku nii omaaegsete kui tänapäeva laste ja maailma kohta. Väikeste poiste varandusi tulvil taskud, avastamisväärset tulvil koduõu ja metsatukad, kodusoojus alati ootavate vanavanematega – see on maailm, mis elustub Panga luulet lugedes. Koostoimes Mare Hundi piltidega moodustub tervik, mis vanaemalikult mõnus ja soe, alati toetav ja innustav.

Joel Sang «Tulge eile meile!». Illustreerinud Anne Pikkov. Kirjastus EKSA, 2017.

Mõned aastad luulepausil olnud Joel Sang on oma kogumikku koondanud rea värskeid salme noortele ja vanadele. Ta vaatleb avala uudishimuga meie nüüdiselu kogu selle mitmekesisuses. Nutihullus, pseudoökondus ja isegi näiteks rahvusvahelised suhted saavad käsitletud siiruse ja mõningase poisiliku ulakusega. Sanga võluvalt mitmekihiline luule pakub oma osa nii väiksema elukogemusega lastele kui ka nende elukogenud vanematele.