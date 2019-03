Emakeelepäeva viktoriin: pane oma keeleteadmised proovile

Nuiaga lüüakse haavu, sõnaga lüüakse luu katki. Selle Eesti vanasõna mõte on tänapäevalgi aktuaalne ja näitab, et mõned asjad siin ilmas ei muutu. Kes oskab osavalt keelt tarvitada, võib sellega teha nii head kui kurja. Tänasel emakeelepäeval heidame pilgu ka minevikku, et meie väikese, kuid seda olulisema emakeele tähtust väärtustada.