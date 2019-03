Neli kuulsat muusikut, kellest on saanud hinnatud kirjanikud

Madonna. FOTO: CARLO ALLEGRI / REUTERS/ Scanpix

Madonna

Kes ei oleks kuulnud popstaar Madonnast, kes on tuntud selliste lugude poolest nagu «Like a Virgin», «Like a Prayer», «Vogue», «Take a Bow» ja «4 Minutes». Need laulud on Madonna peale laulmise ka ise kirjutanud ja produtseerinud.

Veidi vähemtuntud fakt on see, et Madonna Louise Ciccone on ka viljakas lasteraamatute autor. 2003. aastal sõlmis ta Callaway Arts & Entertainment kirjastusega viie raamatu lepingu. Madonna lasteraamatud on eestikeelsena ilmunud kirjastuselt Varrak. Need on «Pailu de Pappi», «Abdi seiklused», «Jakov ja seitse röövlit», «Härra Peabody õunad» ning «Inglise roosid».

Gloria Estefan. FOTO: DANNY MOLOSHOK / REUTERS/ Scanpix

Gloria Estefan

Kuuba-Ameerika lauljanna Gloria Estefan on võitnud kolm Grammyt. Üks tema kuulsamaid laulusid on «Conga».

Ka Gloria Estefan on kirjutanud lasteraamatuid. Estefani teine raamat «Noelle’s Treasure Tale: A New Magically Mysterious Adventure», mis ilmus 2006. aastal, püsis nädal aega ka New York Timesi bestsellerite edetabelis kolmandal kohal. Abikaasa Emiloga kahasse on temalt ilmunud veel kokaraamat «Estefan Kitchen».

Bob Dylani raamatud. FOTO: Jonas Ekströmer/TT / TT NEWS AGENCY/ Scanpix

Bob Dylan

Bob Dylan (sünninimega Robert Allen Zimmerman) on kirjutanud palju muusikat ja ka raamatuid. 2016. aastal pälvis ta Nobeli kirjanduspreemia.

Oma esimese raamatu «Tarantel» kirjutas Dylan juba 1965. ja 1966. aasta paiku, kuid asjaolude sunnil ilmus see alles 1971. Selles on noore mehe kirja pandud segane teadvuse voog, mida ta ei plaaninud esialgu raamatuks kirjutada. Igal juhul on see legendaarne teos, mida on osatud ka vääriliselt hinnata. Hiljem on ta kirja pannud veel oma laulusõnu ja memuaare.

Ringo Starr. FOTO: Chris Pizzello / AP / Scanpix

Ringo Starr

Ringo Starr ehk Sir Richard Starkey oli kultusbändi The Beatles liige, kuid muusikamaailmas on ta tuntud ka teiste tegude, kasvõi Ringo Star and the All Star Bandi poolest.

2013. aastal avaldas ta raamatu «Octopus’s Garden», milles on tegelikult kirjas laulusõnad. Nende kõval on vahvad Ben Corti illustratsioonid. Ega laulusõnad ja luule käivadki ju ühte jalga. 2015. aastal avaldas ta lisaks fotoraamatu.