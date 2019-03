Lilli Promet aastaid kestnud vihalaviinist: igal raamatul on oma saatus, nõrganärvilised ärgu hakaku kirjanikuks

Fevronia on kui koondpilt suurrahvast, kelle käitumislaad oli romaani vältel paiguti kõikuv ülimast kohtlusest arrogantsini väiksemate naaberrahvaste üle. Fevronia ei tundunud eesti lugejale kuidagi veider ega ehmatav, kuid on arusaadav, miks asjad just nii läksid, et teos keelatud oli: vene mentaliteeti kandvat tegelast kirjeldab ühe väikerahva esindaja ning selle väikerahva esindajad pidanuksid lugupidavamalt suhtuma «suurde vene hinge», võtma teda kui vabastajat, kedagi, kes vabastas väike rahvad nii kodan likust õudusest kui ka Saksa okupatsiooni aegsetest jubedustest.

Venemaal ilmumise järel kirjutas keegi niinimetatud ühekordne kirjanduskriitik G. Gognev Komsomolskaja Pravdas, et Saskia on intellektuaalne snoob, kes vastandub Fevroniale taktitult. See artikkel viiski «Primavera» musta nimekirja ning teost ei vaadatud hea pilguga. Samas tekkisid raamatukogudes romaanile pikad lugemisjärjekorrad.

Suuresti lohutavana mõjus teadmine, et «Primaverasse» suhtuti kui kunstiteosesse. Prometiinides kirjutas Lilli, et Kaarel Irdi noorem tütar abiellus Dominiiklaste kloostri õuel, hoides käes pruudikimbu asemel tema romaani: «Raamat tahab nagu inimenegi ilus välja näha. Raamat on lõpetatud alles siis, kui see on ka riidesse pandud, ja pole sugugi ükspuha, kuidas. Heino Kersna raamatukujundust, tema peent maitset, mõtestatud lahendusi ja virtuooslikku šrifti annab imetleda. On rohkesti lugejaid, kes tema kujundatud «Primaverat» hoiavad nagu kunstiteost.» (Promet 1997: 99)

Retseptsioon «Primaverale» oli kõnekas. «Niisiis „Primavera» on üllatavalt komponeeritud, värske ja paeluv ning tõhusa sotsiaalse programmiga teos.» (Hellat 1971: 4) Teosest on andnud võrdlemisi põhjaliku käsitluse kirjandusteadlane Pärt Lias, kes vaatles seda kui peategelase minajutustaja vaatenurgast hargnevat sise monoloogi ja tema vaatepunkte, jättes ülejäänud tegelased pigem kõrvaltvaatajateks. Ka on Lias leidnud, et teos koormab lugejat liiga tihedate kunstikirjeldustega. Lias sõnab: «Ning lõppude lõpuks: mis lummav janu küll olla terviklik ajal, mil metafüüsiline klammerdumine kõiksusse on teaduslikult ammu valeks kuulutatud? /…/ «Primavera» on eeskätt Saskia lugu. Raamatus kohatavad arvukad motiivid, eri teemad, üksteisest kauged sündmused, mitmesugustest keskkondadest pärit tegelased – kõik nad koonduvad Saskia ümber. /…/» (Lias 1972: 509-512)

Üsna 1970. aastate alguses tutvus Lilli ühe oma järgmise romaani kangelaseks kujunenud naisterahvaga, kirjastuses Eesti Raamat töötanud marksismi-leninismi kirjanduse toimetuse juhataja Eela Kuuskülliga*. Naised sõbrunesid ruttu: nad olid üheealised, Eela vanem laps oli samaealine Ralf Parve juunioriga ning mõlemad olid sõjapäevil olnud tagalas enam-vähem ühes kandis. Muuhulgas rääkis Eela oma läbielamistest hävitus pataljoni sanitarina, aktiivsest sõjategevusest osavõtmisest ning luurajaks õppimisest sedavõrd värvikalt, et tema loo kirjapanekust sündis romaan «Tüdrukud taevast» (1979).

Romaani seikluslikkus, millesse olid põimitud Tartumaa sõjakatsumused, oli oma faktitäpsuse ning telegrammilaadsete kirjeldustega hingeminev. Vestlusest ühega prototüüpidest, Eela õetütrega selgus, et romaanis olevad alevid, külad, talud ja mõis on täiesti autentselt kirjeldatud ning enamik kõrvaltegelasi on kirjutatud maha otse elust enesest. Prototüüpidena läksidki Lillil käiku Eela õde (Suusi), tema tütar (Piibe), Eela õemees (Lauri), Eela vend (Tobias), vennanaine (Maria), võõrasema (Manneke). Asukohtadena Vesneri mõis, millest sai romaanis Koboldi mõis (peahoone hävis 1944. aasta pommirünnakus täielikult); vanaisa talu Pilpakülas (praeguseni alles ning kasutuses talukoht); venna kodu Sirgukülas (hävis Emajõe-äärsete lahingute ja pommitamiste käigus täielikult). Näiteks on romaanis kirjeldatud Koboldi mõisa pommitamine 1944. aasta suvel üsna sarnane sellega, mis tegelikkuses toimunud oli.

Omamoodi seikluslikkust lisab veel asjaolu, et Eela poeg leidis üles oma ema kunagised fotod, kus noor naine seisab uhkelt sõjaväelase mundris ja sõidab jalgrattal. Romaani esialgne pealkiri pidigi olema «Ingel jalgrattal».

* Leida Kibuvits (18.10.1907–05.12.1976) – Eesti kirjanik, tuli kirjandusse 1930. aastal romaaniga «Soomustüdruk».