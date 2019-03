«Saabus vaikus. Kuulsin tema hingamist. Süda tagus rinnas, silmad olid ainiti uksel, ma ei suutnud end liigutada»

«Ma sain aru, et see on kohus ja see arutab minu küsimust. Kaksteist kohtu kaasistujat istusid vaikides ja vahtisid oma linnumaski taga otse ette. Minu valvajad seisid reas mu selja taga, ma keerasin pead, ja olid võtnud peast silmaaukudega mütsi: ühel oli hiidlestapea, ühelt poolt pime ja kaks silma teisel pool. Teisel oli kärnkonnapea. Hiirepea. Ühel oli mustalt hiilgav rästikupea. Tundsin kõrvus ägedat pulseerivat tagumist, aga kui ülemkohtunikust naine ette astus, tegin kõik mis võimalik, et talle silma vaadata, tema pilku kinni hoida. Kohtunikul oli ees kullimask. Ta palus mul püsti tõusta. Ta luges ette mu nime ja ütles, et mind süüdistatakse skemdarvig’is. See mõiste oli mulle võõras, aga sain aru, mida sellega mõeldi. Ta küsis, kas ma tunnistan end süüdi. Ma raputasin pead. Me nägime sind, hüüdis üks kaasistuja, otsisin teda pilguga ja peatusin kajaka juures, teadsin, et see oli tema. Raputasin uuesti pead. Kaasistujad pöördusid diskreetselt üksteise poole ja sosistasid, pidasid nõu. Mina seisin sirgelt. Seejärel toimus kõik kiiresti, kullimaskiga naiskohtunik luges ette kohtuotsuse, mis oli juba valmis ja kirja pandud, minul ei lastud selgitusi anda. Ta mõistis mu surma. «Kuritööd on niisuguse iseloomuga, et teevad sinust niding’i.» Samal hetkel, kui ta seda ütles, vaatasin sinikael-pardi poole, kes keeras näo kõrvale. Siis tundsin ta ära, see oli Nor.»