Dr Teesalu parim kaalu korrastamise nipp – leivakuubik põske!

seedimisest kirjutatud raamatuid, kuid neil on üks suur puudus – need ei ole midagi rääkinud serotoniinist. «Kogu soolestik on geneetilise omapäraga,» selgitas dr Teesalu. «Kui Mihkel Zilmer ütleb, et on olemas normaalne seedimine, siis tema on bioloog, anname talle andeks. Ei ole, igaühel on isikupärane seedimine. Kogu seedesüsteem on ajuga seotud.»