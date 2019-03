Karin Paulus esitleb raamatut nõukogudeaegsetest ehitistest

Huvi Eesti nõukogude aja arhitektuuri ja ehitatud keskkonna vastu on üha kasvamas, kuna periood on muutunud ajalooks, võimaldades varasemast neutraalsemat ja tasakaalukamat pilku. Uute huvitavate arhiivimaterjalide põhjal korraldatakse näituseid ja avaldatakse trükiseid, riikliku muinsuskaitse alla on võetud hulk objekte ja protsess on jätkumas. Elu praktilisema poole pealt on tekkinud küsimused, et mida teha paneelmagalatega või hääbunud kolhoosikeskustega – kas buldooser või tellingud ehk rekonstrueerimine?