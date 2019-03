Meest ähvardab liiale läinud raamatukogumise tõttu kodust välja tõstmine

Majaomaniku selgitusel on Hammeri raamatukogu ületanud kõik piirid ja raamatuid on nii palju, et tema korteri olukord on ohtlik nii talle endale kui kogu majale.

New York Daily Newsi andmetel on mehe väljatõstmise teates kirjeldatud Hammeri elamistingimusi, mis on ebasanitaarsed. Peale arvukate kastide, paberivirnade ja puitkastide on korteris ka raamatuvirnad, mis ulatuvad põrandast laeni välja. See on väga tuleohtlik.

Kuna Hammer ei kavatsegi korterist välja kolida, tuleb tal oma õiguste eest kohtus võidelda. Tema sõnul kiusab majahoolduse eest vastutav kinnisvaraettevõte teda seepärast, et ta taotles paar aastat tagasi oma üürilepingu külmutamist, mis on ette nähtud majanduslike raskuste all kannatavatele eakatele. Seetõttu on ta maksnud renti alla turuhinna ning majaomanikule on see mõistagi majanduslikult kahjulik.