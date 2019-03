Hasso Krull ja Marja-Liisa Plats esitlevad lasteraamatut kurjast kalast

See on Hasso Krulli esimene lasteraamat, mis on mõeldud 2-5-aastastele lastele. Lustakas lugu on kurjast kalast, kes armastab kõiki näksata. Kala jääb üksi ja satub suurde seiklusesse. Kas see lõpeb hästi või halvasti, jääb väikese lugeja enda otsustada.