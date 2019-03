Neli põhjust, miks kasutatud raamatud ära anda

Üle Eesti pakutakse Uuskasutuskeskustes sümboolse hinna eest erinevaid uut kasutust otsivaid teoseid. Selleks, et sealset valikut suurendada, vii endagi raamatud jalust ära. Siin on mõned põhjused, miks on hea kasutatud raamatud ära anda.

Annetada on muretum – raamatut on kahju lihtsalt ära visata. Edasi andes ei pea end halvasti tundma, kui tõesti kodus enam nende jaoks ruumi pole. Tõenäosus on siis üsna suur, et raamatu leiab see, kes seda soovib või isegi vajab.

Kui enam ei vaja näiteks mõnda õpikut, teatmeteost, lasteraamatut või lihtsalt huvitavat juttu, on hea mõte anda neid annetada. Said kõik selgeks, mis kaante vahel oli? Anna kellelegi teisele hea võimalus teadmisi omandada. Lapsed kasvasid suureks ja muinasjutte enam ei eelista? Las mõni teine laps saab neist rõõmu.

Annetamine annab teistele võimaluse saada oma soovidele ja vajadustele sobivaid raamatuid. Tänapäeval on täiesti uute raamatute muretsemine üsna kallis lõbu ja meie keskel on palju neid, kelle raha pigem argikulutusteks kulub. Uuskasutuskeskuses on raamatu hind alati taskukohane.

Annetamine aitab õpilasi, sest kui sageli liigub tutvusringkonnas küsimust, et kas kellelgi on kohustusliku kirjanduse raamatut teistele laenata? Raamatukogudes on sageli nende jaoks nii suur nõudlus, nii et õigeks ajaks ei pruugi raamatuid kõigile jätkuda. Igasugused populaarteaduslikud teosed huvitavad samuti paljusid lapsi, kuid raamatupoe hinnaklass võib olla neile liiga kõrge.