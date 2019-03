Tule raamatuesitlusele: Reinuvader Rebase vanad seiklused on uute kaante vahel

Rahvajuttude rebane on täis kavalust ja krutskeid. Eesti lastekirjanduse klassik Ernst Peterson-Särgava on sõlminud rahvusvaheliselt tuntud jutuainese kahekümneks looks.

Seltsiks ja vaenlaseks on Reinuvader Rebasel metsas hunt ja karu, külas kass, kukk, oinas ja teised loomad ning inimesed. Rebase jultumus viib ta tihti täbarasse olukorda, kust aga leidlikkus jälle välja aitab. Nagu päriselus, nii ka loomalugudes on raske tegelastesse ühetiselt suhtuda, nii et see, kes on hea, kuri või naeruväärne, jääb lugeja otsustada.