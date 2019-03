Galerii: EV100 raamatusari täienes Jaak Ulmani teosega «Eesti side 100 aastat»  

«Elu telefoni või internetita on pea mõeldamatu. Raamat annab ülevaate, milliste sammudega oleme jõudnud läbi saja aasta tänase elustandardini, kus pea igal inimesel on taskus oma isiklik sidevahend,» sõnas raamatu autor Jaak Ulman. «Kui veel mõnikümmend aastat tagasi oli tavaline, et mõnes külas oli ainult üks telefon, kus käisid vajadusel helistamas ümberkaudsed elanikud, siis läbi tehnoloogia arengu on e-teenused muutunud Eesti inimestele vältimatult igapäevasteks,» lisas Ulman.