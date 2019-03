Maailma ühe enimjälgitud ilublogija Zoella uus raamat jagab nippe, kuidas külalisi vastu võtta ja iga päev meeldejäävaks muuta

Zoe Sugg on Briti ilu-, moe- ja elustiiliblogija, kel on ainuüksi Instagramis üle 10 miljoni jälgija. Lisaks on tal popid kanalid Youtube’is, Twitteris ja mujal. Forbesi andmetel on ta juba mitmendat aastat järjest top 10 influencer’i seas.

FOTO: Raamat

Uue raamatu «Tulge külla. Teejuht terveks aastaks, kuidas külalisi vastu võtta ja iga päev meeldejäävaks muuta» tutvustuseks tõdeb neiu, et talle on alati meeldinud sõpru võõrustada. «Kui keegi mulle külla tuleb, tahan, et ta tunneks end sama mõnusalt nagu oma kodus. Ja iga pidupäeva puhul mõtlen, kuidas seda vääriliselt tähistada.»

Raamatust leiab innustavaid ideid igaks ürituseks, mida aasta jooksul korraldada plaanite, olgu tegemist suure või väikese ette võtmisega. «Minu enda lugudega läbi põimitud, on see teos otsekui ülistuslaul sõprusele, armsate inimestega koos veedetud ajale ja nende rõõmustamisele,» lubab Zoe. «Leiate siit näpunäiteid peopaiga kujundamise, ühistegevuste kavandamise, menüü koostamise ja kõige muu oskuslikule võõrustajale vajaliku kohta, et korraldada meeleolukas kokku saamine, mida hiljemgi veel meenutataks.»