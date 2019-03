Tuleb Norra kuulsaima nüüdiskirjaniku Jostein Gaarderi romaani «Apelsinitüdruk» esitlus

Esitlus toimub 28. märtsil kell 16 Raamatukodu kaupluses T1 Mall of Tallinn keskuses Peterburi tee 2.

«Apelsinitüdruk» on ilus lugemine, see tuletab meelde, mis siin maailmas on oluline ja tähtis. NUKU teatris etendus raamatu ainetel valminud lavastus 3. märtsil.

Raamatu minategelase Georgi elus paistab olevat kõik tavaline: tal on ema ja kasuisa ja väike õde, koolis läheb tal hästi ja tema eriline huvi on astronoomia. Ühel täiesti tavalisel päeval juhtub aga midagi tavatut: kaua tööriistakuuris seisnud punase lapsevankri voodri vahelt tuleb välja kiri, mille on Georgile kirjutanud tema isa enne oma surma. Kirjas jutustab isa loo salapärasest Apelsinitüdrukust ja esitab Georgile küsimuse, mis noormehe elu põhjalikult sassi lööb.