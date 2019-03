Kirjanik Harper Lee kirus sõbrale oma halvaga maitsega ja silmakirjalikke naabreid, kes tahtsid temast turistiatraktsiooni teha

Kirjas sõbrale kurtis «Kuidas tappa laulurästast» autor, et tema kodulinna inimesed püüavad teha temast turistiatraktsiooni nagu on Graceland või Elvis, edastab The Guardian.

Kirjeldades oma kodukohta Monroeville’i Alabamas, oli Lee nördinud, et varem tibatilluke linn, millel oli oma iseloom, on kuus korda suuremaks kasvanud ja seal elavad «tülgastavad inimesed».

Harper Leele ei meeldinud see, et kohalikud kogusid raha vana kohtuhoone taastamiseks, et teha sellest turiste kohale meelitav atraktsioon. Sama maja oli filmis, mis tehti tema romaani «Kuidas tappa laulurästast» põhjal. Eriti häirisid teda kõikjale linna üles pandud reklaamtahvlid, millel oli kohtumaja ja laulurästa pilt. Üht sellist reklaami nähes olevat ta peaaegu endast välja läinud ning kaebas sõbrale, et see oli «kirjeldamatu maitsega» ning «tüssab publikut».

«Inimesed sõidavad miile maha, et näha Monroe maakonna pärandit, mis koosneb suuresti räbaldunud vatitekkidest ja härra Pone McNeili küpressipuust tehtud jalutuskepist,» kirjutas Lee. «Vastutavad silmakirjatsejad, kellest ma ei tunne mitte kedagi, ütlevad, et teevad seda minu «austamiseks». Mida nad teevad, on see, et nad uputavad mind omaenda halba maitsesse ja nad valmistavad mulle talumatut piinlikkust.»

See, kuidas kodulinn Monroeville Lee teose edu ära kasutas, häiris kirjanikku aastaid. 2013. aastal esitas ta hagi linnamuuseumi vastu öeldes, et muuseum saab aastas 30 000 külastaja pealt tasu tema kuulsuse arvelt ning talle midagi ei kompenseerita.