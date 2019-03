Madeleine Albright hoiatas: fašism toitub ka arvamusest, nagu koheldaks teisi inimesi paremini, kui nad seda väärivad, aga mina ei saa sedagi, mida mulle võlgnetakse

Liikumist ei muuda fašistlikuks ideoloogia, vaid valmisolek teha võidu saavutamiseks ja kuulekuse kindlustamiseks kõike vajalikku – kaasa arvatud jõu kasutamine ning teiste õiguste jalge alla tallamine.

Väärib meenutamist seegi, et fašism marsib harva dramaatiliselt lavale. Tavaliselt algab etteaste mõnest pealtnäha ilmetust tegelasest – Mussolini täistuubitud keldris, Hitler tänavanurgal –, kes astub esile alles dramaatiliste sündmuste hargnedes. Areng saab hoo sisse siis, kui avaneb tegutsemisvõimalus, aga ainult fašistid on valmis ründama. Just sellepärast areneb tagasihoidlik agressiivsus vastuseisu puudumisel jõuliseks siis, kui varem vaieldavaks peetuga lepitakse ning vastuväitjad lämmatatakse.

/---/

Üks haritud, kuid poliitikas väheteadlik sakslane, kes koges Kolmanda Reich’i tõusu, tunnistas:

Selle protsessi sees elades oli lausa võimatu seda märgata – palun mind uskuda ... Iga samm oli nii tagasihoidlik, nii tähtsusetu, nii hästi põhjendatud või mõnikord ka «kahetsetud», et siis, kui kogu protsessi ei jälgitud algusest; kui ei mõistetud, et ... kõik need «pisikesed abinõud», millest ükski «patriootlik sakslane» ei tohtinud keelduda, arenesid ühel päeval edasi, aga keegi ei näinud nende arengut, nagu põllumees ei näe homse viljapõllu erinevust tänasest ...

Ja siis ühel päeval, kui on juba liiga hilja, kui sa üldse neid tunnetasid, varisevad kõik sinu põhimõtted kokku. Enesepettuse koorem on kasvanud liiga raskeks, nii et mingi pisiseik, nagu minu puhul oli poisike, alles päris põngerjas, kes ütles «juudi siga», paiskab kõik ühe hoobiga põrmu, ja sa näed, et kõik, kõik on muutunud, täielikult muutunud sinu enda silme all.

Arvestades tõsiasja, et fašism süveneb samm-sammult, mitte üheainsa hiiglasliku hüppega, tuleb küsida, kas see üldse areneb Ameerikas piisavalt kaugele, enne kui see peatatakse?

/---/

Küsisin oma Georgetowni viimase kursuse üliõpilastelt: «Kas fašistlik liikumine leiaks endale Ühendriikides kindla toetuspinna?»

Üks noormees vastas kohe: «Jah, leiaks küll. Miks? Sest me oleme liiga kindlad selles, et nõnda ei juhtu.» Ta väitis, et ameeriklastes püsib liiga suur usk meie demokraatlike institutsioonide vastupidavusse ning me oleme liiga kaua eiranud neis süvenevat uuristust. Enda vastuhakuks mobiliseerimise asemel astume rõõmsalt edasi, lootes, et kõik lõpeb parimal viisil, kuni ühel hommikul, kui oleme silmad avanud ja kardinad kõrvale tõmmanud, leiame enda mingis poolfašistlikus riigis.

/---/