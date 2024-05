Madeleine Albright hoiatas oma raamatus: fašism marsib harva dramaatiliselt lavale

Ilmselt on isiklikud kurtmised – olgu need siis õigustatud või mitte – olnud inimesele omased juba ajast, kui Kain otsustas kadeduse venna peal välja valada. Praegu aga süvendab muret seegi, et puudub tõhus viha leevendamise mehhanism. Nagu eespool kirjeldatud, kaldume kõik elama meediaaja infomullides, mis süvendavad meie kibestumust, selle asemel et vaadelda raskeid küsimusi paljudest eri külgedest. Kriitilise mõtlemise asemel otsime inimesi, kes jagavad meie arvamusi ning kes õhutavad meid naeruvääristama nende ideid, kelle veendumused ja väljavaated on vastuolus meie omadega. Paljudel tasanditel on põlgusest saanud Ühendriikide poliitikat määrav iseloomulik tunnus. See summutab meie soovi kuulata, mida teistel on öelda, me ei taha neid isegi ära kuulata. Nõnda takistatakse õppimisprotsessi ja kujundatakse vastuvõtlik publik demagoogidele, kes teavad, kuidas koondada solvatute erisuguseid gruppe õigustatud opositsiooniks kõigi teiste vastu.