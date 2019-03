52 aastat raamatukokku hilinenud teose tagastanud mees pääses kopsakast viivisest

New Jersey mees Harry Krame avastas piinlikkusega, et oli kõik need aastad Lewis Gannetti luulekogu «The Family Book Of Verse» oma keldris hoidnud. Leiu üle järele mõeldes sai 65-aastane Harry enda sõnul aru, et tal on kolm võimalust: kas kogu lugu ära unustada ja mitte midagi teha, raamat ära põletad, või viia see kooli tagasi ja maksta nõutud viivist.