Vaata pilte: uuele lasteraamatule lõi illustratsioonid tootedisainer Pent Talvet

«Mulle meeldis selle raamatu kontseptsioon, sest vaja oli meeleolukat ja avastamisrohket pildimaterjali,» avaldab Talvet. «Väiksena armastasin just seda tüüpi raamatuid ning loodan, et ilmunud teos meeldib lastele ning neil on selle seltsis põnev lugemist harjutada!»

Raamatu ühe autori Kadre Spitzi sõnul sai teose loomisel inspiratsiooni enda lapsi jälgides. «Algajale lugema õppijale pakuvad huvi kõik ümbruses leiduvad sildid, logod ja välja pandud tekstid,» leiab Spitz. «Need ideed saidki kokku raamatus «Suur tähejaht» - aaretejahi mäng, palju silte ja Pendi lõputult uurimist pakuvad illustratsioonid.» Autori sõnul on raamat jäänud silma ka väliskirjastustele ning lisaks eesti ja tšehhi keelele on suure tõenäosusega edaspidi ilmumas mitmetes muudes keeltes.

«Suur tähejaht» on lugu ühest poisist, kes koos väikeste lugejatega osaleb suures tähejahis, et üles leida oma sünnipäevakink. Poisi sünnipäevani on jäänud üheksa päeva. Iga päeva kohta on raamatus detailiderohke pilt, kust tuleb lastel üles leida üks õige täht. Leitud tähed annavadki kokku vihje, milline sünnipäevakink on peidus raamatu viimasel pildil.