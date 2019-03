«Lugu mungast, kes müüs maha oma Ferrari» autor Robin Sharma esineb Eesti suurimal seminaril

Kanadalane Robin Sharma on õigupoolest advokaat. See tähendab automaatselt, et kõik, mida ta räägib, on loogiline. Ja et tema jutt on šarmantne, sest Põhja-Ameerika kohtusaalides pole muidu lööki. Aga Sharma ei vaevanud ennast kohtupidamisega kaua, vaid kirjutas hoopis raamatu "Lugu mungast, kes müüs maha oma Ferrari". Aastaks 2013 oli seda müüdud juba üle 3 miljoni eksemplari. Hiljem läks arvepidamine sassi. Liiatigi kirjutas Sharma Ferrarita munga eneseabiraamatuid järjest juurde.

Põhimõtteliselt on Sharma liidrite liider. Juhtide juhtija. Või kuidas teisiti nimetada meest, kelle teadmisi ammutavad nii rokkstaarid kui ka ettevõtlusmiljardärid? Tema juhtimismeetodeid kasutavad NASA ja Coca-Cola, Nike ja Microsoft, Starbucksist rääkimata. Ja varsti kuulute nende hulka võib-olla ka teie.

Edu Akadeemia juht Roland Tokko korraldas 27. oktoobril Saku suurhallis suurejoonelise jõukusefoorumi Robert Kiyosakiga. Menuraamatu «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma» autor Tokko sõnab, et järgmine seminar saab olema uus tase, ka osalejatearvu mõistes.

«Tänaseks julgen öelda, et me korraldame Eesti suurimat seminari, mida on üldse kunagi tehtud. Samal ajal, 4.-8. novembrini toimub Eestis maailmakonverents ja Eestisse on tulemas 4000-5000 inimest. Sealt tuleb meie üritusele 3000 inimest. Meie eesmärk on tuua veel 3000. Eelregistreerinud on juba üle 2100 inimese. Piletimüügi ajaks, mis algab 3. aprillil, on juba nii palju inimesi, et on suur tõenäosus ühe nädalaga piletid välja müüa,» ütles Tokko.

Õigusteaduste magister Robin S. Sharma on üks maailma hinnatumaid asjatundjaid juhtimise, enesejuhtimise ja tipptasemel tulemuslikkuse saavutamise alal. Ta on kirjutanud seitse rahvusvaheliselt menukat raamatut, mille hulka kuuluvad ka «Discover Your Destiny with the Monk Who Sold His Ferrari» («Leia oma saatus koos mungaga, kes müüs maha oma Ferrari») ja «Who Will Cry When You Die» («Kes nutab, kui sa sured?»). Sharma juhib ka tunnustatud koolitusfirmat Sharma Leadership International.

