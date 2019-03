Kas Instagrami-sõbralikud piiblid võivad noortest tublid kristlased teha?

Brian Chung jagas ülikoolis tudengitele uut testamenti ja märkas, et reaktsioon oli alati sama: kes võtsidki raamatu vastu, need sirvisid seda, kuid nähes väikest kirja ja aegunud keelekasutust, andsid selle tagasi, viskasid minema või pistsid hajameelselt omale kotti. See kogemus meenutas noormehele seda, kuidas ta tundis end siis, kui sai oma esimese piibli, mis toona tundus talle hirmutav. «Isegi esimestel lehekülgedel on vaid kirjeldused või kaardid ja need ei tõmba su tähelepanu huvitavate lugudega,» rääkis ta väljaandele Vox. «Ma mõtlesin, et saab ka paremini.»

Chung, kes õppis ülikoolis graafilist disaini, kasvas ise üles budistlikus kodus ja hakkas kristlaseks ülikooli ajal. Õpingute ajal kohtas ta oma nimekaimu, kes õppis animatsiooni ja digitaalkunsti. Leitud ühise usu tõttu said neist esialgu sõbrad, hiljem juba ka äripartnerid.

2016. aastal lõid kaks Brian Chungi ettevõtte Alabaster ja hakkasid piiblit ümber kujundama, et see läheks peale ka Instagrami-generatsioonile. Alabaster müüb evangeeliume, laulude raamatuid ja teisi kristlikke tekste, mis on väga pilkupüüdva välimusega. Alabasteri Markuse ja Johannese evangeeliumid on juba läbi müüdud. Kõvakaaneline piibel maksab 78 dollarit (69 eurot), pehmekaaneline 38 dollarit (34 dollarit).

Skandinaavia stiilis disain on praegu väga populaarne ja seda võib näha nii kohvikutes kui moebutiikides ning muidugi ka Instagramis. Alabasteri piiblite lehed on seetõttu klaarid ja õhulised ning tekste illustreerivad metsapildid, müstilised koopad, roosilehed, udused ookeanid ja teised noortele sümpaatsed kujundid.