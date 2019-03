«Akvarellid Engeli linnast» on Revalis karjääri alustanud Helsingi linnaarhitekti Johan Carl Ludvig Engeli fiktiivne päevaraamat aastatest 1816‒1840. Ainult kuus aastat, lubas Engel oma naisele Charlottele. Kumbki ei osanud aimata, et Helsingist saab arhitekti elutöö. Ja kõigel on oma hind. Kirjastuselt Post Factum. Kuku raadio järjejuttu loeb Rando Tammik.