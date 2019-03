5 foobiat, mille võivad esile kutsuda raamatud

Bibliofoobia on hirm raamatute ees. See võib väljenduda näiteks kartusena lugeda mingit kindlat raamatut, hirmuna lugeda kõva häälega teiste ees või isegi hirmuna teiste nähes raamatut käes hoida. Bibliofoobiaga inimene võib välja näidata väga suurt viha raamatute vastu, sest ta kardab, et raamatutel võib olla talle või tema lähedastele halb mõju. Selle tulemusena on läbi ajaloo esinenud raamatute põletamist ja tsensorlust.

Abibliofiilia on hirm, et lugemismaterjal saab otsa. Õnneks on tänapäeval seda hirmu väga lihtne leevendada, sest lugemiseks kõlbulikke tekste on järjest rohkem.

Papürofoobia on hirm paberi ees. Kas teadsid, et kuulus näitlejanna Megan Fox kardab kuiva paberit? See on foobia, mis võib väljenduda hirmus paberit katsuda või sellele kirjutada. Ka võib papürofoobia tähendada seda, et inimene kardab, et paber teda lõikab. Kuigi lugemishuviline saab tänapäeval paberväljaandeid vältida ja lugeda näiteks e-raamatuid, on paber siiski nii laialdaselt kasutusel olev materjal, et papürofoobia on väga raskelt elu piirav hirm.

Logofoobia on hirm sõnade ees. See võib tähendada kartust ühe või mitme kindla sõna ees. Hirm tekib kas ütlemise. lugemise või ka kuulmise ees. Suure tõenäosusega on need sõnad seotud mingi traumeeriva kogemusega.

Algotransifoobia on hirm kasutada ühistransporti, ilma et oleks samal ajal midagi lugeda. Enamasti on see lihtsalt tüütu ja igav, kuid on inimesi, kes tõsiselt kardavad seda, et nad peavad sõitma ühistranspordis nii, et neil ei ole midagi lugeda. Tegelikult mõtles selle foobia nalja tehes välja üks kirjanik 1970ndatel aastatel, aga selle nimetus jäigi käibele.

Raamatute ja lugemisega on seotud veel teisigi foobiaid. Grafofoobia on hirm (käsitsi)kirjutamise ees, skriptofoobia hirm (avalikult) kirjutamise ees, sofofoobia on hirm õppimise ja teadmiste ees ning metrofoobia on hirm või viha poeesia suhtes.

Inimesed võivad karta pea kõike, täpselt niisamuti nagu meil võib mille iganes vastu kinnisideid tekkida. Näiteks bibliomaania on ülearune armastus raamatute vastu, mis paneb inimest tohutult raamatuid koguma. Üks tuntud bibliomaan oli Sir Thomas Philips, kes kogus nii palju raamatuid, et pärast tema surma kulus raamatute maha müümiseks sada aastat. Võib-olla olid raamatute müüjad lihtsalt saamatud ja aeglased, aga võib-olla oli nende ülesanne ka ülejõu käiv, sest Philipsil oli üle 160 000 raamatu.