«Saame tuttavaks bakteritega» tutvustab meile inimkehas elavaid pisiasukaid, heidab valgust seal aset leidvatele uskumatutele protsessidele ja annab teavet nende valdavalt abivalmis (kuid mõnikord ka kahjulike) mikroobide tähtsuse kohta. See on pilguheit meie soolestikus ja teistes siseorganites peituvatele kogukondadele. Autorid on Catherine Whitlock ja Nicola Temple, toimetanud Anu Murakas, kirjastuselt Helios. Kuku raadio nädala raamatut tutvustab Küllo Arjakas.