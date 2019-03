Kõduneljapäevast näguripäevani: vahvatarkustest Marju Kõivupuuga

Marju Kõivupuul ilmus sel aastal raamat «Pärandiaabits lastele ja suurtele», milles on juttu söögist ja joogist, tööst ja trallist, pühadest ja arjest, asjadest ja inimestest. Ja seda läbi isikliku kogemuse ja mäletamise, mis muudab lugemise pigem meeldivaks vestluseks ja kaasamõtlemiseks. On omaette oskus kirjutada möödunud ajad lihtkombel põnevaks ja siduda need loomulikul moel tänase päeva külge. Ka visuaal on vägev — raamatus olemine on ilus. Ühesõnaga on tegu ühe raamatuga, mis võiks igas eestikeelse meeleruumi peres olemas olla ja mitte niisama riiuliraskuseks, vaid pidevaks rõõmsameelseks tarvitamiseks.