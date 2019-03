Eestlased peavad raamatute ostmist emotsiooniostuks

«Huvitav on see, et kui üldiselt on maailmas netiostude osas esikohal selgelt mood ja riietusesemed, siis Eestis on see 34 protsendiga alles kolmandal kohal. Euroopas on see number lausa 47 protsenti,» märkis DPD Eesti e-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti.