Tule esitlusele: «Eesti spordi 100 aastat» näitab, et eestlased on spordirahvas

Raamat vaatleb Eesti spordi arengulugu viimase sajandi jooksul. Eeltõuge sellele ajale polnud pikk, ent küllalt tõhus, et käivitada kohe hasartne tegevus.

Me võime end julgelt nimetada spordirahvaks: saavutussport sai ilma pikema sissejuhatuseta pärjatud, kõik need sada aastat on meie edukad spordipoisid ja -piigad rõõmustanud kaasaelajaid ilusate võitude ja tublide tulemustega kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel.