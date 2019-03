Balti keti aastapäeva tähistab luulekonkurss

«Konkursi idee on inspireeritud Rein Veidemanni «Vabaduse loitsust», mis on kirjutatud 30 aastat tagasi toimunud Balti ketiks. Selle luuletuse lõpuvärssi «Vabadus, vabadus, vabadus» kordasid nagu loitsu üksteise järel 23. augustil 1989 Tallinnast Vilniuseni ulatuvas inimketis seisjad. Kogu maailmas tähelepanu pälvinud ajaloolist sündmust on igati kohane meenutada juba seetõttu, et peale on kasvanud uus noorte põlvkond, kel puuduvad suursündmusest isiklikud mälestused. Loodamegi Rahvarinde muuseumi algatatud luulekonkursil näha osalemas väga erineva vanuse ja kogemusega inimesi,» selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.