Stalini loodud salajane üksus ei olnud selline nagu filmides

Stalini loodud salajane üksus loodi Teise maailmasõja ajal selleks, et hävitada vaenlase spioone, ent muutus peagi diktaatori salarelvaks, mida kasutati ühtviisi julmalt nii kodumaal kui ka välisriikides.

SMERŠi tegevust katab saladuseloor suurel määral tänaseni, kuid teada on, et selle käsi on mängus paljude tolleaegsete poliitiliste protsesside mõjutamise juures.