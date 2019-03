Eestisse jõudis kõrgelt hinnatud aus eneseabiraamat «Appi!»

Marianne Power on 36-aastane Londonis elav vabakutseline ajakirjanik. Ta on jõudnud oma elus nullpunkti. Ta on vallaline, tal pole oma kodu ega edasisi eluplaane. Ühel pühapäeval tuleb tal idee hakata elama eneseabiraamatute järgi.

Kaksteist kuud, iga kuu uus raamat – nii plaanib Marianne jõuda ideaalse ja õnneliku eluni. Huvitavast eksperimendist kasvab välja kurbnaljakas lugu, sest eneseabiraamatud võivad küll muuta inimese elu, ent kas alati paremaks …?

Ajakirjanik Marianne Power kirjutab väga kaasakiskuvalt ja vaimukalt sellest, kui raske tegelikult oma elu muutmine on. Tema siiras käsitlus on leidnud väga suurt vastukaja ja pälvinud nii lugejate kui kriitikute heakskiidu. Forbes nimetas selle teose koguni eneseabiõpikute metaks.

Nüüd on «Appi! Kas eneseabi võib tõesti elu muuta?» tänu Kersti Carstenile saadaval ka eestikeelsena ja tõenäoliselt saab sellest suur hitt ka meil. Inglismaal on see juba bestseller ja Ameerika Ühendriikides samuti palju tähelepanu pälvinud.