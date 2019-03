Taavi Pertman esitleb raamatut algajale investorile

Taavi Pertman on tänaseks vahelduva eduga investeerimismaailmaga kokku puutunud juba üle kümne aasta. Selle käigus on «soetatud» päris palju õppetunde, loetud ohtralt raamatuid, käidud koolitustel, kirjutatud blogi ja saadud lugejate käest hindamatut tagasisidet selle kohta, mis nende jaoks on töötanud ja mis mitte.