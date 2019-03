Mark Mansoni raamat ei vaja väga paljudele tutvustamist, tegu on Apollo viimase aasta ühe enim müüdud ingliskeelse teosega. Autor ise on kuulus blogija ja ettevõtja Ameerikast, kellel on üle kahe miljoni jälgija. Ta on 34-aastane meesterahvas, kes alustas blogimist aastal 2009, tänaseks päevaks on see tema täiskohaga töö. Kes veel lugenud ei ole, siis siin on võimalik tutvuda tema kõige värskema loominguga.

«The Subtle Art of Not Giving a F*ck» on tema teine raamat, mis on rahvusvaheliste müügitabelite tipus alates aastast 2016 ning ei näita veel väsimuse märke. Raamatu võlu ja edu seisneb selles, et ta suudab sõnastada hästi lihtsalt ja arusaadavalt meile põhitõed, mida me kõik teame, kuid mida peab aeg-ajalt teises valguses üle kordama. Kindlasti ei tasuks jääda kinni raamatu pealkirja, see täidab oma eesmärki ja tõmbab tähelepanu. Raamatu pealkiri oli tal olemas kaks aastat enne, kui sinna taha mõtted koondada suutis.

Teos ei õpeta meile, kuidas muutuda külmaks ja hoolimatuks teiste suhtes, vastupidi, ta suunab sind tegema otsuseid ja valima hoolega, mis väärib sinu pühendumist ja hoolimist ning mis mitte. Keegi meist ei suuda hoolida sama suure pühendumusega kõigest ja kõigist. Mark kutsub meid üles leidmaks oma piirid ja nendega leppima. Läbivaks ideeks on teada tuntud tõde, et oma hirmudega ja puudustega tuleb silmitsi seista, ainult siis oleme võimelised saavutama enesekindluse ja julguse, et pürgida edasi oma soovide ning unistuste poole. Kõik me teame neid mõtteid, aga aeg-ajalt on vaja neid uues kuues meelde tuletada. Seda Mark oma raamatus teebki, ta toob elulisi näiteid oma elust ja analüüsib situatsioone. Samas annab ta värske ja huvitava vaatevinkli nii mõnelegi arusaamale. See on üks praktilisemaid ja lõbusamaid raamatuid oma valdkonnas.