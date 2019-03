Kuulujutud said kinnitust: «Sõrmuste isanda» Gollum saab oma mängu

Daedalic ühendas oma väed ettevõttega Middle-Earth Enterprises, millel on õigused mängu loomiseks. Juba on vihjatud, et sarnaseid mänge tuleb nende koostöös veelgi.

Daedalicu tegevjuht ja kaaslooja Fichtelmann selgitas väljaandele The Hollywood Reporter, miks Gollum on täiuslik peategelane. «Sul on juba olemas suur konflikt tegelases, kaks häält sinuga samaaegselt rääkimas, mis tähendab, et mängus on valikute tegemiseks hea põhjendus: kas Smeagoli otsus või Gollumi otsus,» selgitas ta. «Kuna mäng on Gollumist, siis nagu võite mängu ette kujutada, on kavalus mõõgavõitluse kõrval ilmselgem valik.»