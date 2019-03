Kuidas KGB Pärnu illegaalid põranda alt välja nuhkis

«Kas te ise ei arva ära?» vastas alampolkovnik küsimusele küsimusega. Evald Taliväting viis minu alustatud asja lõpuni. Tuli välja huvitav lugu. Illegaal oli põranda all istunud juba palju aastaid. Varem oli tal väga korratu elu, ta jõi. Ükskord varastas Eesti Televisiooni operaatorilt videokaamera ja kartes kriminaalvastutust, läks põranda alla, eelnevalt võrdlemisi usutavalt lavastanud oma enesetapu ja jätnud hüvastijätukirja. Enesetapu uurimise käigus leiti Pärnu jõe äärest kaldale uhutud varastatud paat ja arvati, et sellest paadist meie kangelane üle parda viskus ja uppuski. Ta tunnistati surnuks, edasised otsingud lõpetati. Varguse eest illegaali kriminaalvastutusele ei võetud, kuna kuritegu oli aegunud. Ta oli uskumatult õnnelik, et ta vabatahtlikust vangistusest välja aidati ning tänutäheks kinkis Talivätingule mitmemastilise purjelaeva.

Pärnus oli veel üks «illegaal». KGB linnaosakonda tuli anonüümkiri, milles teatati, et ühe Pärnu suure ettevõtte direktor V. O. pole tegelikult mitte eestlane, vaid soomlane, kes sõja ajal oli sakslaste teenistuses ja elab nüüd valenime all. Teate oli viletsa käekirjaga kirjutanud pooleldi kirjaoskamatu inimene, tunda oli «heasoovija» kätt, kuid ma otsustasin siiski signaali kontrollida. Eluloolised andmed, mida V. O. enda kohta ankeedis näitas, paika ei pidanud, selliste andmetega inimese sündi registreeritud ei olnud.

V. O. ütles, et ootas ammu juba kutset KGBsse ja rääkis puhtsüdamlikult endast kõike. Tõesti, ta ei ole eestlane, vaid ingerlane, pärit Siverski jaama lähedalt Leningradi oblastis, oma vanemaid ta ei mäleta, elas sugulase juures. Kui 1941. aastal sakslased tulid, muutus elu hoopis väljakannatamatuks, ta oli oma sugulasele koormaks. Ta oli siis kaheteistaastane ja et kõht täis saada, läks sakslaste juurde «polgu pojaks», hakkas hobuste eest hoolitsema.

Sakslaste juures sai ta teise nimega dokumendi, mille järgi pärast sõda vormistati pass ja ta sõitis Kirgiisiasse ehitusele tööle. Seal lõpetas ta õhtukooli ja tehnikumi, oli aktiivne komnoor ja kommunist, tõusis kiiresti ametiredelil, sai ettevõtte direktoriks ning toodi mõne aja pärast üle tööle Eestisse. Siin tundis ta pidevat hirmu paljastamise ees. Selgituse kirjutas V. O. pisarsilmil, korrutades: «Koorem langes õlgadelt, nüüd on kergem elada.» Lõpuks ta küsis: «Mis minust nüüd saab?» Vastasin, et midagi ei juhtu, vaja on vaid ta legaliseerida, aga milline perekonnanimi jätta, selle peab ta ise otsustama. Et mitte muuta naise ja poja perekonnanime, jättis V. O. endale illegaali nime.