Boris Groysi raamatu «Stalinismi totaalne kunstiteos» esitlus toimub sots art näitusel

Vitaly Komar (1943), nagu ka tema loominguline partner Alexander Melamid, on Moskvas sündinud kontseptuaalne kunstnik, kes emigreerus New Yorki 1978. aastal. Komar on 1970. aastate sots-art-kunstiliikumise üks asutajaid. Tegemist oli nõukogude nonkonformistliku kunstivooluga, mis kombineeris kontseptuaalses raamistikus elemente sotsialistlikust realismist ja Lääne popkunstist.